Presidente Lula participa do velório do Papa Francisco no Vaticano Último dia de visitação pública reúne líderes globais em cerimônia 25/04/2025 - 23h28

Lula comparece ao velório do papa Francisco ao lado de outros líderes mundiais

O presidente Lula esteve presente no velório do Papa Francisco, realizado no Vaticano, acompanhado por uma comitiva de autoridades brasileiras e líderes mundiais. Este marcou o último dia de visitação pública antes do funeral. Além de Lula, participaram da cerimônia os presidentes da França, Hungria e Irlanda.

A comitiva brasileira incluiu figuras como os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara, Hugo Motta, e do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso. Dilma Rousseff, presidente do Banco do Brics, também estava presente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou à Itália para participar do funeral.

O evento encerrou-se com o caixão do Papa sendo transportado para Roma, onde será sepultado. A cerimônia será privada, mas a visitação ao túmulo será aberta ao público posteriormente. Durante o dia, cardeais se reuniram para discutir o conclave; contudo, a escolha de um sucessor ainda não começou.

Entre os cardeais com direito a voto estão Philippe Barbarin e Vincent Nichols, ambos envolvidos em escândalos de abusos sexuais. Barbarin foi condenado anteriormente por ocultar casos de pedofilia mas depois absolvido; Nichols admitiu erros sem sofrer punições.

Lula comparece ao velório do papa Francisco ao lado de outros líderes mundiais

