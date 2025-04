Golpistas se aproveitam de fraude no INSS para oferecer serviços falsos de devolução de dinheiro

O governo suspendeu todos os descontos feitos por associações e sindicatos nos pagamentos de beneficiários do INSS. A Controladoria-Geral da União divulgou também que os valores que seriam repassados, em maio, a essas entidades estão retidos e que o valor descontado, neste mês, será devolvido no pagamento de junho. Nesta sexta-feira (25), o Ministério da Previdência Social fez um alerta aos aposentados e pensionistas do INSS. Golpistas se aproveitam da fraude descoberta esta semana para oferecer serviços falsos. A orientação é não clicar em links enviados por e-mail ou aplicativos de mensagem.



