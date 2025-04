Deputados reivindicam abertura de CPI para investigar o desvio de benefícios do INSS

Depois da operação contra desvios indevidos no INSS, milhares de pensionistas aguardam ressarcimento. Em Brasília, deputados recolhem assinaturas para a abertura de uma CPI para investigar o caso. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União identificou quase 30 mil queixas sobre cobranças indevidas somente em um site de reclamações, entre 2021 e 2023. A pressão feita pelos órgãos de controle impulsionou as medidas adotadas pelo governo, que suspendeu o repasse às entidades.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!