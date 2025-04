Previsão de temporais para mais de 5 mil municípios brasileiros Capitais como Curitiba, São Paulo e Campo Grande devem registrar chuvas intensas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 00h11 (Atualizado em 24/04/2025 - 00h11 ) twitter

Previsão para quinta (24) é de tempo instável e com chuva forte em vários estados do Brasil

A previsão para quinta-feira (24) indica tempo instável com chuvas fortes em várias partes do Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para temporais em mais de 5 mil municípios. As capitais Curitiba, São Paulo e Campo Grande devem registrar os maiores volumes de chuva.

As precipitações podem começar pela manhã e se estender até a noite. À tarde, há uma maior probabilidade de tempestades com ventos fortes, aumentando o risco de alagamentos. Hoje, Maranhão e Bahia já enfrentaram chuvas intensas, com nuvens carregadas concentradas no nordeste do país.

Amanhã, áreas de instabilidade devem avançar para as regiões sul e sudeste, provocando temporais com ventanias e granizo no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. No norte e nordeste do país, o clima permanece abafado com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas por raios.

As temperaturas variam nas regiões afetadas: Porto Alegre deve ter máxima de 24 graus à tarde; Rio de Janeiro e Cuiabá podem chegar a 31 graus; Terezina a 32 graus; e Belém a 30 graus.

