Previsão do Tempo indica frio intenso e clima seco para maio Regiões do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul enfrentarão seca; Bahia sob alerta de enchentes JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/05/2025 - 00h46 (Atualizado em 01/05/2025 - 00h46 )

Confira a previsão do tempo para este feriado de 1º de maio

São Paulo e Porto Alegre registraram as temperaturas mais baixas do ano recentemente. A previsão para maio aponta para uma estação mais seca nas regiões do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, além de diversos estados do Norte e Nordeste. Por outro lado, o Rio Grande do Sul e o norte de Mato Grosso devem ter chuvas acima da média.

Embora frentes frias possam ocorrer ao longo de maio, elas não deverão impactar significativamente as temperaturas. Espera-se geada nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em São Paulo, as mínimas serão de 13 graus com máximas de até 25 graus durante o dia. No Rio de Janeiro e em Campo Grande, a temperatura máxima pode alcançar 27 graus sem previsão de chuva.

Atualmente, as chuvas estão concentradas nas regiões Norte e Nordeste. Amanhã, uma frente fria deve avançar sobre a Bahia, trazendo nuvens carregadas que elevam o risco de deslizamentos e enchentes em Salvador. Porto Alegre espera máximas de 24 graus enquanto Manaus pode alcançar até 29 graus.

