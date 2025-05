Previsão do tempo para o fim de semana no Brasil Instabilidades no sul e tempo seco na região central JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/05/2025 - 01h46 (Atualizado em 24/05/2025 - 01h46 ) twitter

Confira a previsão do tempo para este sábado (24)

As temperaturas em São Paulo e no Rio de Janeiro caíram, mas devem subir com o afastamento da frente fria. No sábado (24), São Paulo terá céu nublado e chuvas esparsas; no domingo, o sol aparece com mais força e a temperatura pode chegar a 26 graus. Belo Horizonte, Brasília e Palmas terão um fim de semana ensolarado e seco, com baixa umidade.

No litoral norte de São Paulo, ocorreram chuvas significativas. Novas instabilidades são esperadas no sul do Brasil, com alerta de temporais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. As regiões litorâneas de São Paulo e Rio de Janeiro terão chuvas, enquanto a área central do país permanecerá seca. Em cidades como Porto Alegre, Rio de Janeiro, Cuiabá, Maceió e Porto Velho, as temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Salvador terá pancadas de chuva e céu nublado; Sucupira, no Tocantins, manterá altas temperaturas e tempo seco.

Confira a previsão do tempo para este sábado (24)

