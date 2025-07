Previsão do tempo para sexta-feira (25) indica chuvas intensas Inmet alerta para instabilidades climáticas e baixa umidade no Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 23h13 (Atualizado em 24/07/2025 - 23h13 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O Inmet emitiu alerta para chuvas intensas e baixa umidade no Brasil na sexta-feira (25).

São Paulo terá tempo instável com pancadas de chuva e máxima de 23°C.

Regiões do nordeste apresentarão os maiores volumes de chuva, enquanto Brasília e Palmas terão clima seco.

Previsão de risco de chuva forte em São José dos Campos e tempo firme em Macaíba (RN).

Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira (25)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chuvas intensas e baixa umidade do ar em algumas regiões do Brasil nesta sexta-feira (25). Em São Paulo, o tempo será instável com pancadas de chuva à tarde e máxima de 23°C. Brasília e Palmas terão clima seco, com temperaturas de até 29°C e 35°C, respectivamente.

As áreas do Nordeste registraram os maiores volumes de chuva. A circulação de ventos deve espalhar nuvens de chuva entre o extremo norte do Rio Grande do Sul e o Paraná. No litoral sudeste e nordeste, a umidade marítima contribui para as instabilidades. No interior, a umidade relativa pode cair abaixo dos 20%.

Florianópolis terá máxima de 20°C, Belo Horizonte de 27°C, Campo Grande de 32°C, São Luís de 31°C e Porto Velho pode chegar a até 36°C. Em São José dos Campos, há risco de chuva forte à tarde; já no fim de semana, o tempo firma com temperaturas entre 25°C e 28°C. Em Macaíba (RN), a sexta-feira será de tempo firme com possibilidade de chuvas passageiras no fim de semana.

Assista ao vídeo - Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira (25)

