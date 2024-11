Inmet emite alerta de chuvas intensas para este domingo (24); veja a previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu mais um alerta de chuvas intensas para este domingo (24). O motivo é o corredor de umidade formado pela frente fria na altura do litoral da Bahia. Em Salvador, domingo com temporais e chuva volumosa. É alto o risco de novos alagamentos e deslizamentos. Em Goiânia e em Cuiabá, a chuva pesada acontece entre a madrugada e o período da manhã. Na região Sul e nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, o sol volta a aparecer sem previsão de chuva no domingo.