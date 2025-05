Saiba como funciona laboratório da Polícia Civil de SP responsável por traçar perfil de criminosos

O Jornal da Record foi conhecer um laboratório da Polícia Civil de São Paulo responsável por traçar o perfil e o comportamento de criminosos para ajudar na solução de casos complexos. A partir dele, por exemplo, foi possível esclarecer o assassinato da estudante da USP, há quinze dias, na zona leste da capital. Com a ajuda de técnicas usadas ao redor do mundo, policiais analisam todos os detalhes da ocorrência para identificar quem poderia ter cometido o assassinato ou o crime sexual. Veja na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!