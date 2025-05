Anthony Albanese é reeleito primeiro-ministro da Austrália

Anthony Albanese foi reeleito, neste sábado (3), como primeiro-ministro da Austrália. Essa é a primeira vez, em mais de 20 anos, que um premiê vence duas eleições seguidas no país. No cargo, desde maio de 2022, o primeiro-ministro tem como plano de governo investir em energia renovável. A apuração completa dos votos ainda deve levar alguns dias, mas as principais projeções apontam para a vitória de Albanese. O candidato da oposição já reconheceu a derrota.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!