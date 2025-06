Primeiro caso de gripe aviária é detectado em Brasília Ave encontrada no zoológico da capital estava infectada JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 00h16 (Atualizado em 04/06/2025 - 00h16 ) twitter

Governo do Distrito Federal confirma primeiro caso de gripe aviária

O governo do Distrito Federal anunciou que uma ave encontrada morta no zoológico de Brasília foi diagnosticada com gripe aviária. Este é o primeiro registro da doença na capital federal. A ave não fazia parte do acervo do zoológico, que permanece fechado desde a descoberta do caso.

Assista em vídeo - Governo do Distrito Federal confirma primeiro caso de gripe aviária

