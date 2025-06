Sem novos casos de gripe aviária, RS desativa barreiras sanitárias em Montenegro

Sem novos casos de gripe aviária, as barreiras sanitárias foram desinstaladas na região de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Agora, o estado adotou uma fiscalização móvel. A estratégia foi adotada para agilizar as ações de controle. No dia 18 de junho será encerrado o chamado "vazio sanitário", prazo de 28 dias no qual a granja comercial - onde o foco da gripe aviária foi confirmado, deve permanecer sem atividades. Se não houver mais nenhum caso neste período, a região pode se declarar livre da doença.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!