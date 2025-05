Primeiro jogo da final do Campeonato Amapaense ocorre neste sábado (10) Trem e Oratório se enfrentam com transmissão da TV Equinócio JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/05/2025 - 00h17 (Atualizado em 10/05/2025 - 00h17 ) twitter

Campeonato Amapaense: Trem e Oratório disputam o primeiro jogo da final neste sábado (10)

Neste sábado (10), acontecerá o primeiro confronto da final do Campeonato Amapaense, com as equipes do Trem e Oratório competindo pelo título. A partida será exibida pela TV Equinócio, afiliada da RECORD no Amapá, às 16h.

A disputa promete atrair a atenção dos torcedores locais, que poderão acompanhar o jogo ao vivo pela televisão. A expectativa é de um duelo acirrado entre as duas equipes, que buscam a vitória para avançar na competição.

Assista em vídeo - Campeonato Amapaense: Trem e Oratório disputam o primeiro jogo da final neste sábado (10)

