Prisão decretada para suspeito na morte da professora Fernanda Bonim em São Paulo Investigação avança com novas evidências sobre o caso que chocou São Paulo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 21h41 (Atualizado em 08/05/2025 - 21h41 )

Justiça decreta a prisão de suspeito de envolvimento na morte da professora Fernanda Bonin, em SP

A Justiça de São Paulo decretou a prisão de um homem suspeito de envolvimento na morte da professora Fernanda Bonim, ocorrida no final de abril. A polícia acredita estar próxima de esclarecer o crime que abalou a capital paulista. Além do mandado de prisão, foi expedido um mandado de busca e apreensão como parte das investigações.

Imagens de câmeras de segurança registraram um homem e uma mulher abandonando o carro da vítima no dia do desaparecimento, antes de fugirem por uma viela. Dentro do veículo, foram encontrados uma faca e um celular. Uma impressão digital no carro levou à identificação do suspeito. Outros dois mandados de prisão estão sob avaliação judicial.

O laudo do Instituto Médico Legal indicou que Fernanda Bonim sofreu estrangulamento, com uma lesão no pescoço. Exames toxicológicos ainda estão pendentes. A professora desapareceu após sair para ajudar sua ex-companheira e os filhos com problemas no carro. Seu corpo foi encontrado a 25 km de distância no dia seguinte. A polícia continua investigando possíveis outros envolvidos no crime.

Justiça decreta a prisão de suspeito de envolvimento na morte da professora Fernanda Bonin, em SP

