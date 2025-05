Prisões por suspeita de tráfico aéreo de drogas no Pará Dois homens são detidos em Brasil Novo após operações da Força Aérea JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/05/2025 - 00h34 (Atualizado em 17/05/2025 - 00h34 ) twitter

Homens são presos por suspeita de transporte de drogas em aviões de pequeno porte no Pará

Dois homens foram presos em Brasil Novo, no sudoeste do Pará, sob suspeita de transporte de drogas em aviões de pequeno porte. Um dos suspeitos seria o piloto de uma aeronave interceptada pela Força Aérea Brasileira.

Durante a operação, caças realizaram intervenção forçando um pouso em área rural. Os ocupantes incendiaram o avião antes de fugir. Cerca de 200 quilos de skunk foram apreendidos pela Polícia Federal.

As investigações continuam para identificar todos os envolvidos no esquema de tráfico e esclarecer as circunstâncias do voo irregular. Segundo especialistas em segurança pública, o aumento da fiscalização em rodovias e portos tem levado criminosos a utilizar aviões para o tráfico internacional. No mês passado, outra operação semelhante resultou na apreensão de 51 quilos de skunk na terra indígena Ariramba.

