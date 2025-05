Prisões por tráfico de drogas e armas são feitas em quatro regiões do Brasil Operação resulta em 17 detenções, incluindo de policiais militares JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/05/2025 - 00h24 (Atualizado em 01/05/2025 - 00h24 ) twitter

Minuto JR: Polícia prende 17 pessoas suspeitas de tráfico de drogas e armas em três estados e no DF

Uma operação policial resultou na prisão de 17 indivíduos suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e armas na Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Distrito Federal. Entre os presos estão dois policiais militares. A Justiça bloqueou bens no valor de R$ 84 milhões.

No Maranhão, o Instituto de Criminalística confirmou que um ovo de páscoa consumido por uma mãe e seus dois filhos estava contaminado com chumbinho. As crianças, Evelyn Silva e Luis Fernando, faleceram, enquanto a mãe está em recuperação. A suspeita pelo envenenamento foi indiciada por homicídio e permanece detida.

Em Minas Gerais, houve uma ampliação no número de doenças que o teste do pezinho pode detectar. O exame, feito com uma amostra de sangue do calcanhar dos recém-nascidos, agora abrange 60 condições.

