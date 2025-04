Exclusivo: veja as imagens de PM preso por executar três pessoas após briga em uma festa na Bahia

O soldado da Polícia Militar Welson Vagner dos Santos foi preso por executar três pessoas depois de uma briga em uma festa, em Salvador (BA). O jornalismo da RECORD teve acesso, com exclusividade, às imagens do crime. Welson é acusado de atirar em quatro jovens em fevereiro deste ano, após uma festa. Três pessoas morreram na hora e a quarta vítima dos disparos sobreviveu depois de se esconder no banco de trás do carro. O soldado está preso no batalhão de choque, à disposição da Justiça.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!