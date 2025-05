Projeto garante estudos a crianças com câncer em hospitais de SP Aulas adaptadas ajudam na recuperação e garantem continuidade dos estudos durante internação JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 23h49 (Atualizado em 09/05/2025 - 23h49 ) twitter

SP: Crianças e adolescentes em tratamento de câncer podem manter os estudos durante a internação

Crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer em quatro hospitais públicos de São Paulo continuam seus estudos durante a internação. As aulas são adaptadas conforme a condição de saúde de cada aluno, garantindo o direito à educação e contribuindo para o processo de recuperação.

Professores capacitados acompanham individualmente cada aluno, transformando o ambiente hospitalar em um espaço de aprendizado. Em São Paulo, 347 estudantes são atendidos por oito professores da rede pública. Além de São Paulo, unidades de saúde no Rio de Janeiro e em Salvador também oferecem estruturas semelhantes para educação hospitalar.

A mãe de Maju, uma das alunas atendidas, destaca que as aulas ajudam sua filha a esquecer um pouco do problema enquanto aprende. A professora Andrea comenta sobre a honra de fazer parte dessa história e como ensina liberdade através da educação. Pais ou responsáveis podem procurar a direção do hospital ou a secretaria de educação para garantir o acesso às aulas.

