Protestos na Comunidade do Moinho interrompem linha de trem em São Paulo Desocupação para criação de parque gera manifestações intensas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 22h41 (Atualizado em 13/05/2025 - 22h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Circulação em linha de trem de SP é interrompida devido a protestos na Comunidade do Moinho

Moradores da Comunidade do Moinho, no centro de São Paulo, realizaram protestos que paralisaram uma importante linha de trem pela segunda vez consecutiva. A manifestação foi uma reação à demolição de casas desocupadas, autorizada pela União para transformar a área em um parque com estação de trem. Durante o protesto, manifestantes incendiaram madeira e pneus para criar barricadas, enquanto policiais usaram bombas de efeito moral para dispersar o grupo.

A demolição faz parte de um plano para evitar novas ocupações na região, embora um documento do Ministério da Gestão recomende somente a descaracterização dos imóveis. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação afirma que o projeto busca proporcionar moradia digna para as 900 famílias residentes na área, das quais 181 já foram realocadas. No entanto, a Secretaria do Patrimônio da União decidiu suspender temporariamente o processo de concessão da área ao governo estadual.

Assista em vídeo - Circulação em linha de trem de SP é interrompida devido a protestos na Comunidade do Moinho

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!