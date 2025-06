Quatro mulheres são vítimas de feminicídio por dia no Brasil, revela estudo Criança de São Paulo aciona polícia e impede tragédia familiar JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 23h15 (Atualizado em 11/06/2025 - 23h15 ) twitter

Um estudo do Ministério da Justiça revela que quatro mulheres são assassinadas diariamente no Brasil devido ao feminicídio. Em São Paulo, uma criança de 6 anos conseguiu evitar uma tragédia ao chamar a polícia enquanto sua mãe era agredida. O agressor foi preso em flagrante.

O levantamento destaca que quase 1.500 mulheres foram mortas em crimes de gênero em 2024, o maior número já registrado. Além disso, houve uma queda de mais de 6% nos homicídios gerais, com mais de 35 mil casos registrados. Os casos de latrocínio diminuíram em cerca de 1%, enquanto as mortes por intervenção policial caíram em 4%.

Apesar dessas reduções, as tentativas de homicídio subiram mais de 7%. As estatísticas refletem tanto desafios quanto avanços nas políticas públicas voltadas à segurança no Brasil.

