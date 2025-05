R7 lança cursos de pós-graduação em parceria com Belas Artes Iniciativa oferece mais de 40 cursos para impulsionar carreiras JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 23h00 (Atualizado em 14/05/2025 - 23h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

R7 lança projeto com cursos de pós-graduação em parceria com o Centro Universitário Belas Artes

O portal R7 firmou uma parceria com o Centro Universitário Belas Artes de São Paulo para oferecer mais de 40 cursos de pós-graduação. As áreas abrangidas incluem arquitetura, artes, comunicação, marketing, design, educação, moda e relações internacionais. Os cursos estão disponíveis em formatos presencial, semi-presencial e à distância, com duração de três a quatro semestres.

Segundo representantes do projeto, a escolha do R7 como parceiro se deu por sua abrangência no mercado. “Quando a gente pensou em trazer um veículo, um canal de comunicação para essa parceria com a gente, foi justamente para que a gente conseguisse atingir um público maior”, afirmou um porta-voz. O objetivo é conectar profissionais a conteúdos atuais e alinhados com as exigências do mercado.

Para informações detalhadas sobre as especializações, incluindo datas e locais das aulas, acesse o site posgraduação.r7.com.

Assista em vídeo - R7 lança projeto com cursos de pós-graduação em parceria com o Centro Universitário Belas Artes

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!