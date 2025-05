Exclusivo: Arrascaeta fala sobre sonhos no Flamengo e sensação de vestir camisa lendária de Zico

O Jornal da Record entrevistou com exclusividade o jogador uruguaio Arrascaeta. O ídolo do flamengo é o artilheiro do Brasileirão e um dos melhores jogadores do país. Durante o bate-papo, o atleta falou sobre os sonhos que ainda tem no clube e como é vestir a lendária camisa 10 do Zico. Confira a entrevista completa!



