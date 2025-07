Redução no preço do etanol em seis capitais brasileiras Safra da cana-de-açúcar e férias escolares impulsionam queda nos preços JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 08h45 (Atualizado em 22/07/2025 - 08h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Etanol está mais barato em seis capitais, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo

O etanol está mais barato em seis capitais brasileiras, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo. Goiânia destaca-se com uma redução de R$ 0,89 no litro em uma semana. Além de Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba também registraram preços mais baixos.

A queda nos preços é atribuída à safra da cana-de-açúcar e às férias escolares, que diminuem o consumo e incentivam promoções nos postos. Para saber se compensa abastecer com etanol ou gasolina, basta dividir o preço do etanol pelo da gasolina; se for menor que 0,7, o etanol é mais vantajoso.

Contudo, essa tendência pode ser temporária. A partir de agosto, o percentual de etanol na gasolina aumentará de 27% para 30%, elevando a demanda pelo biocombustível.

Assista ao vídeo - Etanol está mais barato em seis capitais, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!