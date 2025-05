Reino Unido inicia celebrações pelos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial Desfile reuniu mais de 1300 militares JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 23h22 (Atualizado em 05/05/2025 - 23h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reino Unido inicia as comemorações pelos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial

O Reino Unido começou hoje, em Londres, as celebrações pelos 80 anos do término da Segunda Guerra Mundial com um desfile que reuniu mais de 1300 militares. Três gerações da família real britânica marcaram presença no evento: o Rei Charles III, a Rainha Camila, o Príncipe William e a Princesa Kate Middleton junto de seus três filhos. A ocasião abre as solenidades europeias para o Dia da Vitória, oficialmente comemorado em 8 de maio, quando a rendição alemã trouxe o fim da guerra.

A cerimônia ocorre em um cenário de incertezas na Europa Oriental, com a recente declaração do presidente russo Vladimir Putin sobre a expectativa de não precisar usar armas nucleares na Ucrânia. No mesmo tom cauteloso, o líder ucraniano Vladymyr Zelensky expressou preocupações quanto à segurança do evento. Aproximadamente 20 chefes de Estado são esperados para comparecer em Moscou, onde o evento também será celebrado no dia 9 de maio.

Assista em vídeo - Reino Unido inicia as comemorações pelos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!