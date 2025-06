Resgate de Edson Vandeira e dois escaladores é feito no Peru Corpos foram localizados na Cordilheira dos Andes JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 00h00 (Atualizado em 26/06/2025 - 00h00 ) twitter

Corpo do fotógrafo Edson Vandeira é resgatado da montanha onde ele desapareceu, no Peru

O corpo do fotógrafo brasileiro Edson Vandeira foi encontrado em uma montanha no Peru, onde desapareceu no início do mês. A operação de resgate contou com um helicóptero e a equipe precisou subir mais de cinco mil metros para acessar o local.

Familiares de Edson e dos dois escaladores peruanos, que também estavam na tentativa de escalada na Cordilheira dos Andes, aguardavam a chegada dos corpos. Ambos os peruanos foram resgatados sem vida.

