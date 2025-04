Rio de Janeiro recebe título de Capital Mundial do Livro pela Unesco Cidade é a primeira de língua portuguesa a receber essa honraria JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 00h49 (Atualizado em 24/04/2025 - 00h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RJ recebe título oficial de Capital Mundial do Livro, dado pela Unesco

O Rio de Janeiro foi oficialmente reconhecido pela Unesco como a Capital Mundial do Livro, tornando-se a primeira cidade de língua portuguesa a receber essa honraria. A cerimônia aconteceu em um teatro carioca, com a presença de figuras proeminentes da cultura nacional. Durante o evento, a prefeita de Estrasburgo passou o título ao prefeito Eduardo Paes, destacando o compromisso do Rio com políticas eficazes de promoção da leitura.

Além disso, a cidade planeja modernizar suas bibliotecas públicas e aumentar o acesso a livros em transportes públicos. O Rio abriga importantes instituições literárias como a Academia Brasileira de Letras e a Biblioteca Nacional. A última Bienal do Livro atraiu mais de 600 mil visitantes, reforçando a importância da leitura na cidade.

Assista em vídeo - RJ recebe título oficial de Capital Mundial do Livro, dado pela Unesco

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!