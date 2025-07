Rompimento de adutora desaloja famílias em Florianópolis Seis famílias deixam casas após rompimento de adutora na madrugada JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 23h59 (Atualizado em 30/07/2025 - 23h59 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Seis famílias foram desalojadas em Florianópolis devido ao rompimento de uma adutora.

A lama invadiu residências e resultou na interdição da rua.

Um incêndio em Caraguatatuba foi controlado, após afetar dois morros.

Na Amazônia, o desmatamento caiu 18% em junho, mas aumentou 11% entre agosto e julho, principalmente por queimadas.

Minuto JR: rompimento de adutora obriga seis famílias a saírem de casa em Florianópolis (SC)

Durante a madrugada, seis famílias foram obrigadas a deixar suas residências em Florianópolis após o rompimento de uma adutora. A lama invadiu as casas e a rua foi interditada.

Em Caraguatatuba, no litoral paulista, um incêndio atingiu dois morros. O vento contribuiu para a propagação das chamas, mas o fogo já foi controlado e os bombeiros trabalham no rescaldo.

Na Amazônia, o desmatamento registrou uma queda de 18% em junho comparado ao mesmo mês do ano anterior. Entretanto, houve um aumento de 11% na devastação entre agosto do ano passado e julho deste ano, com queimadas de outubro sendo a principal causa.

