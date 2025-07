Veja a previsão do tempo para esta quinta (31)

Além da ressaca, a cidade do Rio de Janeiro registrou a menor temperatura do ano, com 10,1 graus. A presença do ar frio e as madrugadas com céu limpo favorecem a queda acentuada das temperaturas. Em Florianópolis e na capital paulista, quinta-feira (31) de tempo aberto, com sol entre algumas nuvens e sem chuva. Máxima de 19 graus. Em Palmas, calor de 34 com alerta para baixa umidade do ar à tarde.



