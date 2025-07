Avião da FAB cai durante voo de treinamento no interior de São Paulo

Um avião da força aérea caiu durante um voo de treinamento, no interior de São Paulo. O acidente foi na cidade de Santa Rita do Passa Quatro. A aeronave, um supertucano da esquadrilha da fumaça caiu em uma área rural. O piloto conseguiu se ejetar e está fora de perigo. O centro de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, o Cenipa, vai apurar o que provocou a queda da aeronave.



