Roubo de veículos de luxo em SC resulta em colisão com família na BR-101 Motorista está em estado crítico após acidente durante fuga de criminosos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 01h50 (Atualizado em 23/04/2025 - 01h50 )

Ladrões que roubaram nove veículos de luxo em SC batem de frente com carro de família durante fuga

Em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, criminosos invadiram uma revenda de carros de luxo e roubaram nove caminhonetes. Durante a fuga pela BR-101, um dos veículos colidiu com o carro de uma família, deixando o motorista em estado crítico e outros três passageiros com ferimentos leves.

Os assaltantes chegaram ao local em uma van e renderam os funcionários antes de levar os veículos. A Polícia Rodoviária Federal tentou interceptar um dos carros roubados na rodovia, resultando na colisão. O motorista ferido foi levado ao Hospital Municipal São José, em Joinville.

Seis suspeitos foram presos após o incidente, enquanto as buscas continuam para localizar outros envolvidos no crime. Alguns dos veículos roubados foram recuperados após serem abandonados.

