Roubos a farmácias em São Paulo aumentam e chegam a cinco por dia Quadrilhas visam medicamentos caros para revenda ilegal no mercado paralelo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 00h07 (Atualizado em 24/04/2025 - 00h07 )

Número de roubos em farmácias sobe e casos chegam a cinco por dia em SP

Nos primeiros dois meses deste ano, as farmácias do estado de São Paulo registraram uma média de cinco roubos diários. As quadrilhas envolvidas nesses crimes focam em medicamentos de alto valor, como canetas emagrecedoras, que são posteriormente vendidas no mercado ilegal.

Imagens de segurança de uma farmácia na zona sul de São Paulo mostram dois indivíduos que fingem ser clientes antes de anunciarem o roubo, levando medicamentos caros e dinheiro. Em um dos casos, um dos assaltantes foi detido com armas, munição, dinheiro e medicamentos, enquanto o outro permanece foragido.

Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo indicam que entre janeiro e fevereiro deste ano, 309 farmácias foram alvo de furtos ou roubos, representando um aumento de quase 12% em comparação ao ano anterior. A polícia investiga a possível participação de quadrilhas especializadas nesses crimes.

