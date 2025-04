Grêmio apresenta Mano Menezes como técnico depois de 20 anos fora do time

O Grêmio apresentou, nesta terça-feira (22), o técnico Mano Menezes. Ele volta ao comando do tricolor gaúcho depois de 20 anos. No Grêmio, conquistou o título da série B, em 2005, duas vezes o Campeonato Gaúcho e o vice-campeonato da Libertadores em 2007. Mano Menezes estava livre desde que foi demitido do Fluminense, na primeira rodada do Brasileirão, no fim de março. Ele deve estrear contra o Godoy Cruz, nesta quinta-feira (24), pela Copa Sul-Americana.



