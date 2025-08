Roubos de veículos no Brasil ultrapassam 45 mil casos Média diária foi de 300 roubos nos primeiros cinco meses do ano JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 00h00 (Atualizado em 01/08/2025 - 00h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Mais de 45 mil roubos de veículos registrados no Brasil nos primeiros cinco meses do ano.

Média diária de 300 ocorrências, com foco em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia.

Casos incluem assaltos a mototaxistas e motoristas de aplicativo, com abordagens armadas.

Polícia intensifica rondas e descobre oficina de desmanche ilegal em Salvador.

Brasil tem 300 carros roubados por dia nos primeiros cinco meses de 2025

Nos primeiros cinco meses deste ano, o Brasil registrou mais de 45 mil roubos de veículos, com uma média de 300 ocorrências diárias. Os crimes ocorreram em diversas regiões do país, com destaque para estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia.

Em Olinda, um mototaxista e sua passageira foram assaltados por dois homens armados. No Rio de Janeiro, um motorista de aplicativo foi surpreendido por falsos passageiros que o renderam. Em Salvador, câmeras de segurança captaram o momento em que um motociclista foi abordado por assaltantes enquanto fazia entregas, resultando na prisão de um suspeito logo após uma tentativa de roubo.

A capital baiana também foi palco da descoberta de uma oficina de desmanche ilegal pela polícia, onde um suspeito foi detido. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, as rondas foram intensificadas para combater esse tipo de crime. Dados do Ministério da Justiça confirmam que os veículos roubados frequentemente acabam em desmanches clandestinos, alimentando o mercado ilegal de peças.

