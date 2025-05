Rússia estaria usando o Brasil como base para treinar espiões, aponta jornal americano A reportagem revela esquema russo de espionagem no Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 23h22 (Atualizado em 21/05/2025 - 23h22 ) twitter

Rússia estaria usando o Brasil como base para treinar espiões, aponta jornal americano

Uma reportagem do jornal americano The New York Times revela que a Rússia tem utilizado o Brasil como base para a criação de identidades falsas e treinamento de espiões. Sergei Cherkazov é citado como exemplo; ele foi preso no Brasil em 2022 por uso de documentos falsos e suspeita de espionagem. A investigação indica que cidadãos russos chegam ao Brasil com a intenção de estabelecer identidades fictícias. Posteriormente, eles são enviados para países na Europa, nos Estados Unidos ou no Oriente Médio para atuar como agentes infiltrados.

