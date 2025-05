Fraudes do INSS: deputado teria recebido mais de R$ 5 milhões de entidade envolvida no escândalo

Um deputado do Maranhão é suspeito de ter recebido mais de R$ 5 milhões de uma das entidades envolvidas nas fraudes do INSS. Edson Araújo é deputado estadual pelo PSB do Maranhão. Segundo as investigações da Polícia Federal e da Controladoria-geral da União, ele teria recebido pagamentos da federação dos pescadores do estado entre 2023 e 2024. O deputado estadual também é o segundo vice-presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. Os investigadores destacaram que os pagamentos aconteceram depois que a confederação assinou o acordo de cooperação técnica com o INSS, em setembro de 2022.



