Rússia realiza ataque devastador à Ucrânia com mísseis norte-coreanos Bombardeios em Kiev deixam dezenas de mortos e feridos 24/04/2025 - 23h56

Rússia realiza um dos maiores ataques à Ucrânia e deixa ao menos 12 mortos

A Rússia realizou um dos maiores ataques à Ucrânia nos últimos três anos de conflito, resultando em pelo menos 12 mortes e mais de 90 feridos. Câmeras em Kiev capturaram o momento dos bombardeios que atingiram principalmente a região oeste da capital.

Durante a madrugada, mísseis e drones russos atacaram 13 locais diferentes na cidade, provocando incêndios que exigiram a intervenção dos bombeiros em cerca de 40 ocorrências. Autoridades ucranianas afirmam que mísseis norte-coreanos foram utilizados no ataque. As equipes de resgate continuam as buscas por sobreviventes com o auxílio de cães farejadores.

