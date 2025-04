Safra de grãos de 2024/2025 deve alcançar novo recorde Previsão da Conab indica aumento significativo na colheita nacional de soja JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 01h47 (Atualizado em 11/04/2025 - 01h47 ) twitter

Safra de 2024/2025 deve bater recorde com mais de 330 milhões de toneladas de grãos

A safra nacional de grãos para 2024/2025 está projetada para atingir um novo recorde, com uma colheita que deve superar 330 milhões de toneladas. Este número representa um aumento de 10,9% em relação à temporada anterior. A produção de soja tem uma previsão destacada, com expectativa de colheita de quase 168 milhões de toneladas, o que significaria o maior volume já registrado no Brasil. As previsões foram divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).

Assista em vídeo - Safra de 2024/2025 deve bater recorde com mais de 330 milhões de toneladas de grãos

