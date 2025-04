Visto prévio passa a ser exigido de turistas de EUA, Canadá e Austrália para entrada no Brasil

Cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália agora só podem entrar no Brasil com visto prévio. A decisão segue o princípio da reciprocidade, já que os três países também exigem vistos de brasileiros. Para solicitar o visto, é preciso enviar a documentação necessária no site E-visa e pagar uma taxa de R$ 479. A estada dos turistas não poderá exceder 90 dias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!