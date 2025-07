Sanção dos EUA a Alexandre de Moraes gera reações no Brasil Ministro reafirma julgamento de Bolsonaro para setembro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 23h46 (Atualizado em 30/07/2025 - 23h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A sanção dos EUA contra Alexandre de Moraes gera repercussão no Brasil.

Ministro reafirma que julgamento de Jair Bolsonaro está marcado para setembro.

Governo brasileiro critica a sanção, considerando-a um ataque à soberania nacional.

Ministro Flávio Dino manifesta apoio a Moraes, ressaltando cumprimento da Constituição.

Medida anunciada contra ministro Alexandre de Moraes repercute no Brasil; veja

Uma sanção dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, gerou repercussão no Brasil. Apesar disso, Moraes não adiou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, marcado para setembro. Ele destacou que não tem ativos nos EUA e que seu visto para o país está expirado há dois anos.

Representantes do governo brasileiro se manifestaram contra a medida. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, classificou a sanção como arrogante e violenta. Hugo Motta, presidente da Câmara, condenou ações de países estrangeiros contra autoridades brasileiras. O ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho, e o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, criticaram a decisão norte-americana como um ataque à soberania do Brasil.

O ministro Flávio Dino expressou apoio a Moraes, destacando que ele está cumprindo suas funções conforme a Constituição.

Assista ao vídeo - Medida anunciada contra ministro Alexandre de Moraes repercute no Brasil; veja

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!