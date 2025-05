Santos enfrenta crise e precisa vencer Corinthians no Brasileirão Equipe santista busca recuperação com apenas uma vitória em oito partidas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 23h17 (Atualizado em 14/05/2025 - 00h33 ) twitter

Em penúltimo lugar, Santos terá que vencer o Corinthians na próxima rodada do Brasileirão

O Santos vive um momento crítico no Campeonato Brasileiro, com apenas uma vitória em oito jogos, ocupando a penúltima posição na tabela. A equipe precisa vencer o Corinthians na próxima rodada para tentar reverter a situação e sair da crise.

Neymar, que ainda está fora de campo devido a uma lesão na coxa, foi homenageado pelos 100 jogos na Vila Belmiro. A ausência do atacante tem sido sentida, já que o time não vence desde que ele se lesionou há quase um mês.

O próximo desafio santista será na Neo Química Arena, enfrentando o Corinthians. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, destacou a importância do clássico e a necessidade de mostrar a força da equipe. Ele afirmou que este é o momento ideal para os jogadores demonstrarem comprometimento com o time.

