Santos renova contrato com Neymar até o fim do ano Possibilidade de extensão por mais seis meses é prevista no acordo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 00h00 (Atualizado em 25/06/2025 - 00h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Santos anuncia a renovação de contrato com o craque Neymar

O Santos anunciou a renovação do contrato com Neymar, ídolo do clube, com validade até o final deste ano e possibilidade de extensão por mais seis meses. “Renovei o meu contrato com o Peixão. Eu vou, eu volto e eu fico. Onde tudo começou, onde nunca vai acabar”, declarou Neymar. Desde seu retorno ao futebol brasileiro, ele participou de 12 partidas e marcou três gols, apesar de enfrentar problemas de lesões. Atualmente, o Santos ocupa a 15ª posição no Campeonato Brasileiro.

Assista ao vídeo - Santos anuncia a renovação de contrato com o craque Neymar

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!