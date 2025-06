Santos vence Fortaleza e deixa zona de rebaixamento no Brasileirão Partida emocionante termina em 3 a 2 para o Santos na Arena Castelão JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/06/2025 - 01h43 (Atualizado em 14/06/2025 - 01h43 ) twitter

Brasileirão: Santos conquista vitória importante fora de casa contra o Fortaleza

Seis partidas marcaram a décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com destaque para o confronto entre Fortaleza e Santos, que terminou em 3 a 2 para o time paulista. A vitória permitiu ao Santos sair da zona de rebaixamento, proporcionando alívio durante a pausa de um mês no campeonato.

Com essa derrota, o Fortaleza aumentou sua sequência sem vitórias para sete jogos, permanecendo na zona de rebaixamento. A torcida expressou insatisfação com o técnico Juan Pablo Vojvoda. Em contrapartida, sob o comando de Kleber Xavier, o Santos conquistou sua segunda vitória consecutiva, trazendo confiança ao grupo.

