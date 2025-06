Caso Adalberto Junior: resultado de laudo toxicológico contradiz depoimento de amigo

O laudo toxicológico da morte do empresário Adalberto Júnior apontou resultado negativo para álcool e drogas. Esse apontamento contraria o depoimento do amigo que afirmou que os dois haviam consumido cerveja e maconha no evento de motociclismo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A RECORD conseguiu refazer o suposto trajeto feito por Adalberto na noite do desaparecimento, revelando falhas no controle de acesso ao local. Segundo a polícia, o empresário tentou usar um atalho por dentro do circuito para evitar o caminho pela rua. A polícia ainda aguarda a conclusão de três laudos cruciais para esclarecer o caso.



