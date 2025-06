São Paulo testa projeto que troca pedaladas por créditos no transporte público Aplicativo transforma quilômetros pedalados em créditos para bilhete único JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 22h41 (Atualizado em 26/06/2025 - 22h41 ) twitter

Um projeto piloto em São Paulo busca recompensar ciclistas com créditos no transporte público. A iniciativa envolve um aplicativo que converte a distância pedalada em créditos no cartão do bilhete único. Desenvolvido por pesquisadores da USP e da Fundação Getúlio Vargas em parceria com a prefeitura, o projeto está recrutando voluntários até o dia 30 de junho. Podem participar maiores de 18 anos que residam em São Paulo e possuam bicicleta e bilhete único ativo.

O sistema verifica se a viagem foi feita de bicicleta e calcula a distância para creditar automaticamente no bilhete único. A partir de agosto, os participantes começam a receber os créditos. João, um entregador que pedala diariamente há três anos, já se inscreveu e está empolgado com a ideia. “A bicicleta é mais econômica para se deslocar pela cidade”, afirma ele.

