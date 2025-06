Seleção brasileira realiza último treino antes de enfrentar Equador Brasil busca vitória crucial para melhorar posição nas eliminatórias JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 00h26 (Atualizado em 05/06/2025 - 00h26 ) twitter

Eliminatórias da Copa: seleção brasileira faz último treino antes da partida com o Equador

A seleção brasileira realizou o último treino antes de enfrentar o Equador nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil ocupa a quarta posição e precisa vencer para se aproximar da classificação.

Sob a liderança do novo técnico Carlo Ancelotti, a equipe treinou no estádio do Barcelona em Guayaquil. A imprensa teve acesso apenas aos primeiros minutos do treino, onde jogadores participaram de atividades de aquecimento. A escalação oficial será divulgada apenas no dia do jogo.

Guayaquil está com segurança reforçada para receber a seleção brasileira, enquanto torcedores locais demonstram otimismo com o desempenho recente do Equador, que não perde há sete jogos. Uma vitória equatoriana pode garantir sua vaga na Copa do Mundo, dependendo de outros resultados.

