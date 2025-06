Com Lula em Paris, Brasil e França devem anunciar uma série de acordos bilaterais nos próximos dias

Uma pesquisa de opinião pública apontou queda na aprovação do governo Lula. O presidente está em Paris para uma visita oficial de estado. Brasil e França devem anunciar nos próximos dias, uma série de acordos entre os dois países. É a primeira visita de estado de um presidente brasileiro à França em 13 anos. A expectativa é que durante a visita, Brasil e França assinem pelo menos 20 acordos bilaterais. No setor portuário, são aguardados investimentos entre R$ 5 e R$ 6 bilhões. Hoje (4), uma nova pesquisa de opinião pública apontou queda da aprovação do governo Lula. Em janeiro, 49% dos entrevistados desaprovavam o governo. Em março, o percentual subiu para 56%. E em maio passou para 57%. É o pior resultado da série histórica.



