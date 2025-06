Senado derruba decreto que aumentaria alíquotas do IOF Decisão definitiva do Senado dispensa sanção presidencial JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 22h26 (Atualizado em 25/06/2025 - 22h26 ) twitter

Senado derruba decreto do aumento do IOF

O Senado rejeitou o decreto presidencial que previa o aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A votação foi rápida e simbólica, resultando em uma decisão final que não requer sanção do presidente Lula. Com isso, a proposta de aumento do imposto foi anulada pelos senadores, encerrando a discussão sobre o tema.

Assista ao vídeo - Senado derruba decreto do aumento do IOF

