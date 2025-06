Senador colombiano é baleado em comício; governo admite falha na segurança Redução da equipe de proteção de Miguel Uribe Turbay será investigada JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 00h24 (Atualizado em 10/06/2025 - 00h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo da Colômbia admite falha na segurança de senador baleado durante comício

O governo colombiano reconheceu falhas na segurança do senador Miguel Uribe Turbay, baleado durante evento político em Bogotá. O parlamentar, pré-candidato à presidência, permanece em estado crítico no hospital. A ministra das Relações Exteriores destacou a necessidade de garantir segurança a todos.

O presidente Gustavo Petro destacou uma inesperada redução na equipe de proteção do senador no dia do ataque e solicitou ao conselho de segurança que analise o caso. O ataque ocorreu no último sábado, e Uribe Turbay foi atingido por dois tiros na cabeça. O autor dos disparos, um adolescente de 15 anos, foi detido imediatamente e admitiu ter recebido pagamento, mas não revelou o contratante.

Miguel Uribe Turbay é uma voz proeminente da oposição na Colômbia e neto do ex-presidente Julio César Turbay. Sua mãe, Diana Turbay, foi morta em uma tentativa de resgate após ser sequestrada por narcotraficantes. O estado de saúde do senador é grave, com resposta limitada ao tratamento recebido.

Assista ao vídeo - Governo da Colômbia admite falha na segurança de senador baleado durante comício

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!