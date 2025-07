Servidor federal usa perfil falso para atrair e matar cantor em Goiânia Homem foi preso após planejar assassinato do namorado da ex-esposa JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 23h32 (Atualizado em 29/07/2025 - 23h32 ) twitter

Homem mata atual namorado da ex-esposa em Goiás

Em Goiânia, Arthur Vinícius Silva Lima, servidor federal de 32 anos, é suspeito de assassinar Bruno Gama Duarte, cantor de 36 anos. Para atrair a vítima, Arthur criou um perfil falso se passando pela ex-esposa e marcou um encontro em um parque conhecido da cidade.

O crime foi registrado por câmeras de segurança. Após cometer o assassinato, Arthur fugiu para Catalão, a 260 km de Goiânia, onde foi capturado pela polícia. Bruno era estudante no Instituto Federal, local onde Arthur também trabalhava. Mensagens de celular revelaram ameaças anteriores feitas por Arthur à ex-esposa. Em depoimento à polícia, ele confessou ter agido por raiva do novo relacionamento dela com Bruno. A família de Bruno enfrenta dificuldades emocionais, especialmente o pai dele, que dependia dos cuidados do filho durante seu tratamento contra o câncer.

Assista ao vídeo - Homem mata atual namorado da ex-esposa em Goiás

