Sete suspeitos são presos por fraude milionária contra jogadores de futebol Criminosos usaram documentos falsos para desviar dinheiro de jogadores famosos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 23h56

Polícia prende suspeitos de aplicarem golpe milionário em Gabigol e outros jogadores

Sete suspeitos foram presos no Paraná e em Rondônia por aplicarem um golpe milionário em jogadores de futebol. Utilizando documentos falsificados, abriram contas bancárias online e solicitaram a portabilidade de contas verdadeiras, desviando mais de R$ 1 milhão dos jogadores Gabigol, do Cruzeiro, e Walter Kannemann, do Grêmio.

A operação policial abrangeu quatro estados e resultou na apreensão de 15 celulares e diversos documentos falsos nas residências dos acusados. O chefe da quadrilha foi capturado em Curitiba. As perdas financeiras foram significativas: R$ 800 mil para Gabigol e R$ 400 mil para Kannemann. A polícia recuperou R$ 135 mil; o restante foi ressarcido aos jogadores. As investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas.

